رئيس الخلود السعودي يتحدث عن مفاوضات ديانج وأمنيته في نجمي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد رئيس نادي الخلود السعودي محمد الخليفة، أن فريقه في مفاوضات مع النادي الأهلي لضم نجم وسط الفريق المالي أليو ديانج، مشيراً إلى وجود مفاوضات مع لاعبين آخرين بالدوري المصري.

وقال الخليفة في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "النادي الأهلي نادي كبير ونحترمه، ونتفاوض معه من أجل التعاقد مع أليو ديانج، وحال إتمام التعاقد سيتم الإعلان بشكل رسمي".

وأضاف: "نتفاوض مع عدد من اللاعبين الآخرين من الدوري المصري، من بينهم محمود عبد المنعم كهربا، وليس أليو ديانج فقط".

وتابع: "أحمد سيد زيزو لاعب مثل الجوهرة، وأتمنى ضمه من نادي الزمالك إلى صفوف فريق الخلود".

واختتم الخليفة تصريحاته: "الخلود فريق حديث في كرة القدم، تم تأسيسه منذ 54 عاماً، ونسعى لتعزيز صفوفنا بلاعبين مميزين داخل الدوري المصري".

ونجح فريق الخلود في الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين" في الموسم الجديد 2024-2025، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي، برصيد 64 نقطة.

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