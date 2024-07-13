قرار جديد من اللجنة الأولمبية بخصوص أزمة شهد سعيد وجنة عليوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس قرارًا بتشكيل لجنة القيم للتحقيق في واقعة شهد سعيد وجنة عليوة لاعبات الدراجات بعد الأزمة المثارة مؤخرًا.

وأوضحت اللجنة الأولمبية المصرية، عبر بيان رسمي مساء أمس الجمعة، تشكيل اللجنة برئاسة اللواء شريف القماطي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس اتحاد التجديف وعضوية كلاً من المستشار طارق أبوزيد والمستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو والأستاذ هيثم علي محامي والأستاذ محمد الأسيوطي محامي.

وأشارت اللجنة إلى أن لجنة القيم ستُباشر عملها اليوم السبت؛ حيث سيتم استعراض الملف بالكامل وفقاً للمستندات المقدمة من اتحاد الدراجات واستجواب الأطراف الخاصة بالأزمة لإصدار قرار نهائي؟

وطالب المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من جميع الأطراف الهدوء خلال الفترة الحالية حيث أن اللجنة الأولمبية المصرية اتخذت قرارًا بالتحقيق في الواقعة وشكلت لجنة وفقا للوائح الخاصة باللجنة في خطوات سريعة من أجل التحقيق والبحث في الشكوى وإصدار القرار المناسب وفقا للوائح المحلية والدولية.

وتدخل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للتحقيق في الواقعة وتشكيل لجنة القيم للتحقيق وإصدار القرار المناسب حيث تباشر لجنة القيم عملها السبت طوال اليوم لإصدار القرار النهائي.

وتشهد الساحة الرياضية حاليًا جدلاً واسعًا بعد استدعاء شهد عيسى لتمثيل مصر في أولمبياد باريس على الرغم من إيقافها لمدة عام من الاتحاد المصري للدراجات، بسبب تسببها في إصابة اللاعبة جنة عليوة، خلال سباق الجمهورية، في أبريل الماضي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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