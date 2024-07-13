عبدالناصر زيدان: «الحكم الإسباني آخره درجة تالتة»

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي عبدالناصر زيدان، المستوى السيء لطاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مباريات الدوري المصري.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، إن حكم المباراة وطاقم تحكيم ككل ضعيف للغاية.

وأضاف، هذا الحكم مستواه يؤهله لإدارة مباريات الدرجة الثالثة هنا في مصر.

وأكمل، هذه الأخطاء لو صدرت من طاقم حكام مصري كان سيكون هناك ثورة كبيرة من جانب إدارة بيراميدز".

حقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة وحقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة 17 المؤجلة.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم الاثنين الموافق 22 يوليو الجاري في الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.