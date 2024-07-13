محمد زيدان يعلق على مواجهة الأهلي وبيراميدز: مباراة قوية

ياسر رشاد - القاهرة - علق لاعب منتخب مصر وبوروسيا دورتموند الألماني السابق محمد زيدان، على مواجهة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتحدث محمد زيدان في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، حيث قال: "بالتأكيد، لقد شاهدنا مباراة عالية جدًا من اللاعبين والمدربين، إدارة المدربين كانت قوية، مدرب بيراميدز لم يجلس طوال الـ 90 دقيقة، وكولر كذلك".

وتابع: "يوجد شيء غريب وهو نزول محمد الشيبي من الدقيقة 30، أعتقد أن المدرب لم يريد البدء به بسبب تنشنة المباراة".

وأضاف: "الدولي المغربي لاعب على مستوى عالي وكل عرضياته خطيرة ولاعب مؤثر جدًا، صراحة المباراة كانت عالية، ورأينا أن الأهلي كان يركز بالمباراة".

وأضاف: "الأهلي كفريق سيطر على الكرة واستطاع أن يستغل المساحات وخاصة مع نزول أفشة، هو صانع ألعاب جيد، وسجل هدفًا في وقت قاتل".