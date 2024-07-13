جريشة: الأهلي استحق ركلتي جزاء.. وكان يجب حصول الشحات على إنذار

ياسر رشاد - القاهرة - قال الحكم السابق جهاد جريشة أن النادي الأهلي كان يستحق ركلة جزاء لصالحه بعدما تعرض لاعبه محمد عبدالمنعم لدهس قدمه من أحد لاعبي بيراميدز.

أضاف جهاد جريشة في تصريحات تلفزيونية أن ركلة جزاء الأهلي التي تم احتسابها غير صحيحة وحسين الشحات كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء.

وتابع: في ركلة جزاء ثانية للأهلي مستحقة لم يتم احتسابها بعد تدخل أحمد سامي على إمام عاشور.

وواصل: لا يوجد ركلة جزاء للأهلي في لعبه حسين الشحات التي تم احتسابها وكان على الفار أن يتدخل ويلغي القرار وكان حسين الشحات يستحق الحصول على بطاقة صفراء لأنه تدخل على بطن لاعب بيراميدز حمدي.

وكان الأهلي فاز على بيراميدز بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة من 28 مشاركة، فيما يأتي الأهلي خلفه في الوصافة برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة.