عبدالناصر زيدان يكشف مفاجأة في الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، مفاجأة، حول استكمال المباريات بالدوري في حالة إلغاء المباراة لحدوث أزمة قهرية.

وأثارت إعادة مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري، بعد إلغاءها بسبب وجود حريق في مركز التحكم باستاد الإسكندرية، الجدل بشأن استكمال المباراة في نفس وقت إلغاءها.

أوضح زيدان، خلال تصريحات ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، إن اتحاد الكرة ينوي بشكل جدي بوضع بند في اللائحة يتيح بإعادة المباراة في وقت إلغاءها في حالة حدوث أي أزمة قهرية تعيق استكمال المباراة.

وواصل أن هذا الأمر جيد للغاية وسيفيد كرة القدم المصرية، خاصة بعد تطبيقها في مباراة سموحة وبيراميدز بالرغم من عدم وجودها في لائحة اتحاد الكرة.