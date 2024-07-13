سمير عثمان: ركلة جزاء الأهلي غير صحيحة وهدف بيراميدز تسلل

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الحكم الدولي السابق " سمير عثمان " عن الحالات التحكيمية في مباراة الاهلي وبيراميدز والتي جمعت بينهما في الدوري الممتاز.

قال سمير عثمان في تصريحات متلفزة أن هدف بيراميدز الثاني من تسلل واضح، لاكاي أثر علي الشناوي وكان في موقف تسلل، وأضاف: ركلة جزاء لـ الاهلي غير محتسبة عن طريق محمد عبدالمنعم ضد ماييلي بشكل واضح بسبب دهـس القدم ولا أعلم اين حكم الفيديو.

وواصل: ركلة جزاء الاهلي لـ حسين الشحات غير صحيحة، اللاعب هو من خلق الالتحام مع لاعب بيراميدز، وداس علي بطن اللاعب ما يجعل هناك فاول وانذار، مضيفا: لا توجد ركلة جزاء لـ إمام عاشور وقرار الحكم كان صحيح.

وفاز الاهلي على بيراميدز بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة بعد لعب 28 مباراة، فيما يأتي الأهلي خلفه في الوصافة برصيد 60 نقطة بعد خوضه 24 لقاء.