الامارات | من الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقات

تساءل جمهور أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تأخر النادي في الإعلان عن صفقات جديدة، رغم قرب بدء الموسم الجديد وحاجة الفريق إلى دعم صفوفه، فيما تحدث آخرون عن أزمة مالية يمر بها النادي.

إعارة

كشف لاعب مواطن بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، أن إدارة النادي رفضت طلباً كان قد تقدم به للانتقال إلى صفوف نادٍ منافس على سبيل الإعارة، بحجة أنه ظل دائماً جالساً على دكة البدلاء.

أسلوب

قال لاعب مواطن سبق له تمثيل المنتخب الوطني، إن الأسلوب الاحترافي الذي فاوضه به رئيس نادٍ بالدرجة الأولى والطموح العالي جعله يقبل بالعرض المقدم إليه لتمثيل الفريق، على الرغم من كونه ليس أفضل العروض المقدمة له.

خطة

كشف إداري أحد أندية المحترفين أن إدارة ناديه نجحت في تطبيق خطة مبادلة لضم لاعبين مؤثرين، مقابل التخلي عن هداف الفريق في الموسم الماضي بدوري المحترفين، واصفاً ذلك بـ«احترافية التفاوض».

مدرب

يدرس لاعب دولي سابق عرضاً وصله من أحد الناديين الهابطين من دوري المحترفين الموسم المنصرم، مشيراً إلى أنه يرغب في تجربة اللعب بدوري الدرجة الأولى.

استغناء

استغرب لاعب دولي قرار ناديه الاستغناء عنه بنهاية الموسم الماضي من دون سابق إنذار، وعند الاستفسار عن ذلك تم إبلاغه بأنه لم يلعب مباريات كثيرة، مشيراً إلى أنه ليس سبباً في ذلك وأن قرار المشاركة فني يعود للمدرب.