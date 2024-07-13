الامارات | أولمو: فوز «الماتادور» بكأس أوروبا أهم من الحذاء الذهبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى اللاعب الإسباني داني أولمو للفوز بالحذاء الذهبي في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بمواجهة الإنجليزي هاري كاين، لكنه قال أمس، إنه لا يهتم للفوز به إذا تمكّن «الماتادور» من إحراز اللقب.

ويتساوى أولمو وكاين بثلاثة أهداف لكل منهما، برفقة أربعة لاعبين آخرين، وفي حال تمكن أحدهما من التسجيل في النهائي المقرر غداً في برلين، سيضمن الفوز بالجائزة الفردية.

لكن في وقت تسعى فيه إسبانيا لإحراز لقب كأس أوروبا للمرة الرابعة وهو رقم قياسي، قال أولمو إن هدف الفريق أهم بكثير من طموحه الفردي.

وقال أولمو للصحافيين: «إنه حافز إضافي، إذا كان هناك مجال لذلك، لكن انظروا، طالما فزنا، لا يهمني إذا سجلت أو إذا سجل أوناي سيمون (حارس مرمى إسبانيا)».

وتابع: «لا أهتم على الإطلاق، الشيء المهم هو الفوز بالمباراة، لكن هدفي دائماً هو المساعدة في التسجيل».