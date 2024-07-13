الامارات | الاتحاد الإسباني يدرس تمديد عقد دي لا فوينتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إعلامي، أمس، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الأول لويس دي لا فوينتي. ووفقاً للتقرير الذي نشرت صحيفة «أس» الإسبانية، لن يكون للقرار علاقة بما ستسفر عنه نتيجة المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا «يورو 2024» أمام المنتخب الإنجليزي، والتي تُقام غداً (23:00 بتوقيت الإمارات) في برلين. ويخطط رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو روشا للسفر إلى مقر المنتخب الأول في دوناوشينغن قبل المباراة النهائية لإبلاغ دي لا فوينتي بقرار مجلس إدارة الاتحاد.

ومع العقد الجديد، سيحصل المدير الفني على شروط مالية أفضل، حيث ينتظر أن يحصل على 1.8 مليون يورو (1.96 مليون دولار) إضافة إلى مكافآت سنوية، أي أكثر بثلاث مرات من الراتب الذي يحصل عليه حالياً ويبلغ 600 ألف يورو.

وإذا وافق دي لافوينتي على العقد الجديد، سيستمر في تدريب الفريق حتى كأس العالم 2026، ويتضمن العقد أيضاً خيار تمديد المدة حتى يورو 2028.