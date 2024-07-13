موعد مباراة البنك الأهلي وسموحة الليلة والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي المدير الفني، ضيفًا ثقيلًأ علي نظيره البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي في مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

و تقام المباراة ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة، وهي التي تم تأجيلها بسبب حريق إستاد الإسكندرية، واستكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز في الجولة الثامنة والعشرين.

موعد مباراة البنك الأهلي وسموحة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البنك الأهلي وسموحة في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، ويستضيفها استاد القاهرة الدولي، ملعب فريق البنك في مسابقة الدوري الممتاز.

موقف البنك الأهلي وسموحة في جدول الدوري

يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 14 مواجهات، وسجل لاعبوه 45 هدفًا في شباك المنافسين بينما استقبلت شباكه 42 هدفًا.

أمام فريق سموحة فيحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز 11 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا في شباك المنافسين، فيما استقبلت شباكه 30 هدفًا.