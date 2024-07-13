اتحاد جدة يستبعد 7 لاعبين من معسكر إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهد المعسكر التحضيري لنادي اتحاد جدة السعودي، استبعاد 7 لاعبين من رحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى إسبانيا للتحضير للموسم الرياضي الجديد 2024/25.

حيث شهدت قائمة الاتحاد المغادرة إلى معسكر إسبانيا الإعدادي، غياب 7 لاعبين وهم؛ المصري أحمد حجازي والمغربي عبدالرزاق حمدالله وصالح العمري وزكريا هوساوي وسلطان الفرحان وعبدالعزيز البيشي إضافة للحارس عبدالله المعيوف.

ويتأكد بذلك؛ رحيل هذا السباعي عن صفوف فريق الاتحاد خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد خروجهم من خطط الموسم المقبل.

بينما ينتظر فريق الاتحاد، انضمام الثنائي حامد الغامدي وأحمد شراحيلي إلى المعسكر في الأيام المقبلة.

ويتواجد الغامدي، في بلجيكا منذ شهر لإنهاء مرحلة التأهيل الأخير ليكون جاهزاً تماماً وسيلتحق بالمعسكر برفقة زميله أحمد شراحيلي.

يشار إلى أن معسكر الاتحاد الإعدادي هذا الصيف مُقسّم إلى جزئين؛ الأول في مدينة أليكانتي الإسبانية، خلال الفترة من 12 وحتى 26 من شهر يوليو الجاري، أما الجزء الثاني سيقام بدولة البرتغال حتى 3 أغسطس المقبل.