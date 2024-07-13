الأهلي يتحرك لحسم صفقة "بن رمضان".. ويعير "ديانج" إلى الخلود السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - القلعة الحمراء تغلق الباب أمام رحيل "إمام عاشور"

وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة اللاعب المالي أليو ديانج لمدة موسم واحد إلى نادي الخلود السعودي مقابل 600 ألف دولار.

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ومن المقرر أن يرحل ديانج عن الفريق الأحمر خلال الساعات القليلة القادمة إلى السعودية للخضوع للفحوصات الطبية والانتظام في تدريبات فريقه الجديد الذي وضع بنداً يسمح له بشراء عقد اللاعب عقب نهاية إعارته.

وجاءت موافقة إدارة الأهلي على رحيل ديانج بعد الحصول على الضوء الأخضر من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني بالاستغناء عن خدمات اللاعب في ظل عدم القناعة الفنية بمستواه في بعض الأوقات بجانب معاناة ديانج من مشاكل مزمنة في الركبة بحسب مصدر موثوق داخل الجهاز الفني.

وخالفت رغبة كولر رؤية لجنة التخطيط التي تمسكت بإعارة اللاعب وليس بيعه نهائياً خاصة أن ديانج من العناصر المهمة وقد يكون متاحاً لأي فريق مصري حال بيعه للخلود السعودي ثم رحيله عن الأخير.

في المقابل ، بدأت إدارة الأهلي التفاوض المكثف مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فيرينكفاروسي المجري لتدعيم خط الوسط بعد رحيل ديانج بناء على طلب كولر.

وحدد المدرب السويسري لاعب الترجي التونسي السابق للتعاقد معه في الموسم المقبل وحسم الصفقة بأسرع وقت ممكن لتدعيم خط وسط الأهلي بعد رحيل ديانج.

في الوقت الذي أغلقت إدارة الأهلي الباب أمام رحيل اللاعب إمام عاشور نجم خط وسط الفريق في الموسم الجديد بعد تلقي اللاعب عرضاً ضخماً من أحد أندية الدوري السعودي.

وتبلغ قيمة العرض 4 ملايين دولار للأهلي بجانب ما يتقاضاه اللاعب كراتب سنوي والذي يفوق ما يحصل عليه في القلعة الحمراء ولكن إدارة القلعة الحمراء تمسكت ببقاء عاشور لخوض كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية الموسم المقبل.

ومن المرجح أن يعقد كولر جلسة مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة القادمة للتعرف على سير المفاوضات مع بعض الأسماء التي رشحها لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.