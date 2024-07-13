جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي.. القمة تشتعل

ياسر رشاد - القاهرة - أشتعل الصراع علي إعتلاء قمة ترتيب الدوري المصري، خاصة بعد صدام القمة مساء أمس الجمعة، بين فريقي الأهلي وبيراميدز، في اللقاء الذي حسمه المارد الأحمر.

ونجح الأهلي حامل اللقب في رفع رصيده إلى 60 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني بهزيمة المُتصدر، وقلص الفارق مع وجود 4 مؤجلات سيخطف بها المركز الأول في حال فاز بها.

جاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 60 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- فيوتشر 47 نقطة

5- الزمالك 44 نقطة

6- سموحة 42 نقطة

7- إنبي 42 نقطة

8- زد 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة