موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد ملعب "الأولمبي برلين"، لإحتضان الحدث الأبرز خلال الأيام الجارية، وذلك بإقامة مباراة نهائي كأس أمم أوروبا "اليورو 2024"، والذي سيجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا.

ونجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم من تقديم عروضًا مبهرة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 هذا العام، وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي من أنياب المنتخب الفرنسي وذلك عقب الفوز عليه في المربع الذهبي بهدفين مقابل هدف.

بينما خطف المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، عقب تحقيق فوزًا قاتلًا على حساب الطواحين الهولندية بهدفين مقابل هدف، في الدقيقة الأخيرة من زمن المواجهة بتسديدة صاروخية من واتكينز.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إسبانيا ضد إنجلترا غدا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتذاع مباراة إسبانيا ضد إنجلترا مساء الأحد عبر قناة bein max 1HD.