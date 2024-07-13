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ثلاثي الأهلي مطلوب في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - دخل مسؤولو نادي الخلود السعودي، الصاعد حديثًا لدوري روشن، في مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول علي خدمات ثلاث لاعبين من صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وكان نادي الخلود قد أتم اتفاقه على ضم ديانج من النادي الاهلي على سبيل الأعارة لمدة موسم واحد فقط.

وأكد محمد الخليفة، رئيس نادي الخلود السعودي في تصريحات تليفزيونية على أن ديانج ليس الوحيد في الأهلي الذي يفاوضوه على الانضمام للفريق في الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية أن هناك ثنائي أخر يسعي نادي الخلود في ضمهم، وهم محمود كهربا ومحمد مجدي قفشة.

 

وحقق النادي الاهلي الفوز أمس على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الممتاز.

 

وارتقى الأحمر إلى النقطة الـ60 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف نادي بيراميدز المتصدر برصيد 68 نقطة، مع تبقي أربع مباريات مؤجلة للنادي الأهلي.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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