اليوم .. البنك الأهلي في مواجهة صعبة أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل سموحة ضيفا على البنك الأهلي في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم باستاد في مباراة صعبة على الفريقين.

إقرأ أيضاً..

يتطلع سموحة لاستعادة عروضه القوية في مسابقة الدوري و أمل استمرار صحوة الانتصارات بعد الفوز على إنبي في الجولة الماضية ليصل إلى النقطة 42 بالمركز السادس خاصة و ان الفريق تعثر أمام بيراميدز في الجولة قبل الماضية .

و يسعى أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري للفوز و حصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو الأمام في الدخول للمربع الذهبي .

و من المنتظر أن يلعب سموحة بتشكيل محمد أشرف في حراسة المرمي و امامه عبدالرحمن عامر و أحمد خالد و جاستين آرثر و بركات حجاج و في الوسط عمرو قلاوه و دكو دودو و محمد كناريا و حمدي علاء.و امامهم ثنائي الهجوم حسام حسن و مصطفى البدري.

في المقابل يدخل البنك الأهلي المباراة بقيادة طارق مصطفى بمعنويات عاليه عقب الفوز على زد فى الجولة الماضية بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر المسابقة .

و يسعى الجهاز الفنى للوصول للمنطقة الدافئة في الجدول حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة .

حرص الجهاز الفني على علاج بعض الأخطاء التى ظهرت في مبارة زد لعدم تكرارها بجانب التركيز على النواحي الهجومية لسرعة نقل بجانب التأمين الدفاعي و هو ما يؤكد ان طارق مصطفى سيلعب بخطة متوازنه دفاعا و هجوما .

و من المتوقع أن يخوض البنك الأهلي المباراة بتشكيل يضم : أحمد صبحي في حراسة المرمي و أمامه أيمن أشرف و سعيد و سيمبورى و محمود الجزار و محمد بسيونى و يعقوبو و محمد فتحى و أحمد النادرى و محمد هلال و في الهجوم خط الهجوم كريم بامبوو ياو أنور.