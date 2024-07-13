سامي قمصان: لاعبو الأهلي كانوا على مستوى المسئولية.. ونثق في قدرات الجميع

ياسر رشاد - القاهرة - عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب بيراميدز، مؤكدًا أنه خطوة مهمة في مشوار المنافسة على اللقب.

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وأوضح أن الفريق ظهر بشكل مميز، ونجح في التفوق على كل المستويات، وأن المباراة أظهرت كبرياء وشخصية لاعبي الأهلي والإصرار على التعادل ثم الفوز من جديد.

وأشار إلى أن اللاعبين قدموا أداءً قويًّا وكانوا على مستوى المسئولية وحسن الظن، وأن الجهاز الفني يثق في قدرات الجميع، بعد أن تعرض لغيابات مباغتة تمثلت في إصابة عمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد قبل ساعات من اللقاء.

ووجه قمصان التحية إلى جميع اللاعبين خاصة حسين الشحات، الذي لعب بشكل مميز ولم يتأثر بأي ضغوط، واستحق أن يكون رجل المباراة، وكذلك محمد مجدي أفشة الذي يجتهد بشكل كبير.

وفي ختام تصريحاته وجه الشكر لجماهير الأهلي، مؤكدًا أنها السند والداعم الأساسي والحافز وراء الفوز، وأن استمرار دعمها مهم للغاية خلال المرحلة القادمة.