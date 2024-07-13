القلعة البيضاء تتمسك بـ " المثلوثي " .. وغلق ملف "بن شرقي"

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق مسئولو نادى الزمالك الباب أمام رحيل التونسى حمزة المثلوثي مدافع القلعة البيضاء، خاصة أنه بات أحد الأعمدة الرئيسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء، ويعتمد عليه البرتغالى جوزيه جوميز بصفة أساسية فى تشكيل الفريق.

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وأبلغ مسئولو الزمالك اللاعب ووكيله بصعوبة رحيله فى الفترة الحالية فى ظل حاجة الفريق لخدماته الفنية، بسبب استمرار معاناة النادى الأبيض من إيقاف القيد لكن وعدوه فى ذات الوقت بترضيته مادياً .

وأغلق مسئولو الزمالك باب المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري السابق لضمه إلى صفوف الفريق بالموسم المقبل خاصة وأنه حر في الوقت الحالي وغير مرتبط بالتعاقد مع أي نادي وهو الأمر الذي يساعد على تخفيض ميزانية الصفقة بشكل كبير لكن إدارة الزمالك جمدت المفاوضات بسبب مطالب اللاعب التي وصلت إلى مليوني دولار في الموسم الواحد.

وجاء قرار إدارة الزمالك بعدم ضم اللاعب المغربي للمساواة في عقود اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس وعدم الزيادة عنها للحفاظ على حالة الاستقرار داخل الفريق وعدم تشتيت ذهن اللاعبين بأي شيء بعيد عن المستطيل الأخضر خاصة وأن الإدارة ترغب في الموسم المقبل بتقليص ميزانية فريق الكرة بشكل كبير.

وعلم الخليج 365 أن الزمالك دخل في مفاوضات مع محمود صابر لاعب بيراميدز للحصول على خدمات اللاعب ولكن النادي السماوي رفض التفريط في اللاعب بشكل نهائي ولكن اعطي الزمالك موافقة مبدئية بالموافقه على رحيل اللاعب عن طريق الإعارة.

ودخل مسئولو الزمالك في المفاوضات مع محمد حمدي لاعب فريق إنبي لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق في الموسم المقبل وسط النقص العددي الذي يعانيه الفريق في الجبهة اليسرى وعدم تواجد سوى أحمد فتوح فقط .

وكانت الأولوية لإدارة الزمالك في ضم محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز لكن الأخير رفض التخلي عن اللاعب بشكل نهائي لتتجه بوصلة الزمالك إلى حمدي إنبي خاصة وأنه من العناصر الواعدة وقدم مستوى مميز مع فريقه البترولي في المموسم الجاري ونجح في إثبات نفسه.