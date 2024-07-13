اتحاد الكرة ينفي التفاوض مع "رينارد".. و حسام حسن يراقب المنتخب الاولمبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن ما تناولته أحدى وسائل الإعلام الفرنسية عن وجود مفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب عار تماما من الصحة في ظل استمرار حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة .

إقرأ أيضأً..

وكان موقع "فوت ميركاتو" قد نشر تقرير أكد خلاله تلقي رينارد عرض ا لتدريب المنتخب المصري بعد نهاية مشواره مع سيدات فرنسا مقابل راتب سنوي يبلغ مليوني يورو.

وأكد مسؤولو الجبلاية عدم التفاوض مع مدربين أجانب في ضوء احترام التعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وعلى جانب آخر يتابع الجهاز الفنى للمنتخب لاعبى المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس للحكم عليهم وتصعيد المميزين إلى المنتخب الأول، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين حسام عبد المجيد ومحمد حمدى ومحمد مغربى ومحمد شحاتة وأسامة فيصل ومصطفى سعد ميسى، فيما كان حسام حسن قد استدعى من قبل الثنائى أحمد كوكا لاعب الأهلي وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وينتظم المنتخب الوطني الأول في معسكره المقبل خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

وكان حسام حسن، يعتزم تقديم موعد المعسكر ليقام نهاية أغسطس،لخلق حالة من الانسجام فى المعسكر بين اللاعبين، لكن رغبته تصطدم بموعد انتهاء الدوري والمقرر له حسب جدول رابطة الأندية يوم 18 أغسطس المقبل، وهو ما يشكل صعوبة في تقديم موعد المعسكر حتى يحصل اللاعبون على راحة.