حقيقة اقتراب ويليامز من برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - اشعل نيكو ويليامز جناح المنتخب الإسباني وأتلتيك بيلباو الشائعات حول اقترابه من الانتقال إلى برشلونة في صيف 2024، بخطوة جديدة.

إقرأ أيضاً..

وأفادت تقارير صحفية في الأسابيع الأخيرة، أن ويليامز توصل لاتفاق مع برشلونة، رغم تأكيد إدارة بيلباو على تمسكها باللاعب الشاب.

وأوضح تقرير نقله موقع "فوتبول إسبانيا"، أن وكيل اللاعب اتصل بوكالة عقارات في كاستيلديفيلس، بخصوص شراء منزل في المنطقة التي يقيم فيها العديد من لاعبي البارسا.

وتعد كاستيلديفيلس منطقة محتملة لسكن أي لاعب جديد في برشلونة، ويبدو أنها ستكون نفس الحال بالنسبة لويليامز، إذا انتقل بالفعل للبارسا هذا الصيف.

يذكر أن أتلتيك بيلباو لن يتفاوض على رحيل ويليامز هذا الصيف، ولن ينتقل إلى برشلونة إلا بالشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو.