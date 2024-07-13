تحذير شديد اللهجة من “كاف” لـ الاهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسالة شديدة اللهجة إلى الاهلي والزمالك قبل خوض السوبر الإفريقي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن استضافة المملكة العربية السعودية للسوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضًا: أفشة يقترب من الانضمام للدوري السعودي

وحسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإن النادي الذي يتخلف عن خوض مباراة السوبر الإفريقي سيتعرض لعقوبة كبيرة.

ووفقًا للمادة 17 من لوائح الاتحاد الإفريقي: “فإن الفريق الذي يتأهل للعب كأس السوبر لكنه يرفض المشاركة فيها لن يسمح له بالدفاع عن لقبه القاري ولن يسمح له باللعب في أي من مسابقات كاف للأندية لمدة ثلاث نسخ عندما يكون النادي مؤهلاً لذلك، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأقصى للغرامة التي يمكن أن يفرضها كاف على الاتحاد الوطني سيتم فرضها على الفريق المتخلف”.

ووفقًا للمادة 18 فإن هناك تحذيرا آخرا لفريقي الاهلي والزمالك في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة، حيث تنص المادة على أنه: “لا يُسمح للفرق التي تلعب كأس السوبر بوضع إعلانات على قمصانها دون موافقة كتابية من كاف، ويجب أن يكون أي إعلان من هذا القبيل متوافقًا مع اللوائح الكاف التي تم الحصول عليها مكتوبة”.