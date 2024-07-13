موعد مباراة الزمالك القادمة ببطولة الدوري المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته استعدادًا لخوض المباراة القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره بلدية المحلة يوم الاثنين الموافق 15 يوليو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري.

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ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 25 مباراة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفوز في المباراة المقبلة أمام بلدية المحلة، وذلك من أجل تحسين وضع الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وافتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، خاصة في ظل فارق النقاط الكبير بينه وبين الأهلي وبيراميدز.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها من 28 مباراة، فيما يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، حصدها الأحمر من 24 مباراة.