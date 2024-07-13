موعد مباراة الاهلي القادمة أمام مودرن سبورت بالدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته، استعدادًا لمواجهة نظيره مودرن سبورت ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي نظيره موردن سبورت في تمام التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويسعى النادي الاهلي لتحقيق الفوز في مباراة مودرن سبورت القادمة؛ وذلك من أجل تقليل فارق النقاط بينه وبين فريق بيراميدز متصدر جدول الترتيب، خاصة بعد الدفعة المعنوية بفوزه أمس عليه في المباراة المؤجلة من الدور الأول.

وحقق النادي الاهلي الفوز أمس على فريق بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إلى النقطة الـ60 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف نادي بيراميدز المتصدر برصيد 68 نقطة، مع تبقي أربع مباريات مؤجلة للنادي الاهلي.