قرار مفاجئ من جوميز في الزمالك

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاعتماد على قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل النقص العددي بصفوف الفريق.

ويعاني الزمالك من عدة غيابات في الوقت الحالي، حيث يغيب عن الزمالك كل من أحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد لتواجدهم مع المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد باريس 2024، كما يغيب عن الزمالك محمد عبد الشافي والونش وأحمد حمدي لإصابتهم بالرباط الصليبي، ويعاني شيكابالا والجزيري من إصابة عضلية في الفترة الأخيرة.

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وقرر جوميز الاعتماد على قطاع الناشئين في الفترة القادمة بتصعيد اللاعبين المميزين للدفع بهم في مباريات الزمالك القادمة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره بلدية المحلة يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 25 مباراة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل الفوز في المباراة المقبلة أمام بلدية المحلة، وذلك من أجل تحسين وضع الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.