(بدون عنوان)

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على خوض مران الفريق الأول اليوم على ملعب مختار التتش دون راحة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الفوز أمس على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ14 المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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واستقر كولر على خوض مران الفريق الأول اليوم على أن يريح لاعبي الفريق من المران غدًا الاحد، خشية تعرضهم للإصابات أو الإرهاق قبل مباراة مودرن سبورت القادمة.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره مودرن سبورت يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الأحمر بعد فوزه على بيراميدز أمس إلى النقطة الـ60 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف نادي بيراميدز المتصدر برصيد 68 نقطة، مع تبقي أربع مباريات مؤجلة للنادي الاهلي.