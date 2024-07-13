ما هي آخر مباراة لـ ديانج مع الاهلي قبل رحيله للدوري السعودي؟

شارك الإعلامي احمد شوبير منشورًا له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والذي كشف خلاله عن آخر مباراة للدولي المالي أليو ديانج قبل رحيله عن النادي الاهلي لصفوف الخلود السعودي.

وكتب شوبير عبر “فيس بوك”: “مباراة بيراميدز القادمة آخر مباريات أليو ديانج مع الاهلي قبل انضمامه لصفوف الخلود السعودي لمدة عام علي سبيل الإعارة”.

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ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره بيراميدز يوم 22 يوليو الجاري على استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ14 المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الاهلي للنقطة الـ60 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حصدها من 24 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها الأزرق من 28 مباراة.

ووافق مسئولو النادي الاهلي على رحيل ديانج إلى الدوري السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة؛ وذلك لرغبة اللاعب في خوض تجربة احترف جديدة، خاصة في ظل وجود أكثر من لاعب مميز بوسط ملعب الأحمر على رأسهم إمام عاشور والسولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية.