"قولتلكم من 4 أيام".. أحمد ياسر عن فوز الأهلي على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أحمد ياسر لاعب التحدي الليبي الحالي والبنك الأهلي السابق، على فوز الأهلي على بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب ياسر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما أنا قولتلكم كل حاجه من 4 أيام و أنا مع مهيب".

وقال ياسر، في وقت سابق، خلال تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "الأهلي لن يخسر الدوري، وبيراميدز لن يفز له، وإذا حديث سأحلق شعري على الهواء".

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