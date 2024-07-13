"هقول لحسين".. إمام عاشور يمازح رضا سليم أثناء تبادل القميص مع الشيبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي، أثناء اتجاهه إلى غرفة تغيير الملابس، بعد مباراة الفريق مساء أمس ضد بيراميدز.

وفاز الأهلي على بيراميدز، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.

وظهر في مقطع الفيديو، الثنائي المغربي رضا سليم ومحمد الشيبي لاعبا الأهلي وبيراميدز، على التوالي، أثناء تبادلهما القميص.

وقال إمام لرضا سليم، مازحا: "حسين جاي وهقوله"، وذلك بسبب الأزمة بين حسين الشحات والشيبي، والتي يمكن الإطلاع على تفاصيلها من هنا.

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