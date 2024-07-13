رئيس الخلود السعودي يكشف حقيقة إنهاء صفقة ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف رئيس نادي الخلود السعودي محمد الخليفة، حقيقة إنهاء فريقه صفقة المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال الخليفة في تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر 2: "إن تم حسم الصفقة كان سيتم الإعلان من جانب الأهلي والخلود، المفاوضات مستمرة ولا شيء رسمي حتى الآن".

وأضاف: "هناك برنامج للاستقطابات مدعوم من الحكومة للدوري السعودي، حين نرسل المقترحات لهذا البرنامج ونحصل على الموافقات من الممكن أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة".

وواصل: "ولكن حتى الآن لم يتم شيء رسمي يستدعي الإعلان، نتفاوض مع أكثر من لاعب في الدوري المصري وليس أليو ديانج فقط، فريقنا صعد للتو ونحتاج للخبرات واللاعبين من الأندية الجماهيرية الكبيرة الذين يعرفون كيف يلعبون تحت الضغط، التعاقد مع لاعبي الأهلي والزمالك إضافة كبيرة لنا".

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قالت إن الخلود اتفق مع الأهلي لضم ديانج مقابل 350 ألف دولار، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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