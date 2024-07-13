"بعد ثنائية أبو علي أمام بيراميدز".. جدول ترتيب هدافي الدوري 2023/2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تقدم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في سُلمّ هدافي النسخة الجارية من بطولة الدوري 2023/2024 بعدما سجل هدفين في مرمى بيراميدز، كما عزز فيستون مايلي من صدارته بالهدف الذي سجله بالمباراة ذاتها.

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين على نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة في مؤجلة من الجولة 14 من الدوري.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري:

1) فيستون مايلي (بيراميدز):14 هدفًا

2) حسام أشرف ( بلدية المحلة): 12 هدفًا

3) مابولولو (الاتحاد):11 هدفاً

4) حسام حسن (سموحة): 10 أهداف

5) ياو أنور (البنك الأهلي)/10 أهداف

6) وسام أبو علي (الأهلي): 10 أهداف.

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