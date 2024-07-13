وسام أبو علي يُعادل رقم لاعب الزمالك الأسبق بعد هدفيه أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كتب المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي التاريخ مع ناديه رغم قصر مدة تواجده بالدوري المصري.

الأهلي كان قد تعاقد مع المهاجم صاحب الـ 25 عاماً خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من سيريوس السويدي.

ورفع اللاعب الفلسطيني سجله التهديفي إلى 10 أهداف بقميص الأهلي منذ انضمامه بعدما سجل هدفين في فوز فريقه بثلاثية أمام بيراميدز مساء أمس الجمعة في مؤجلة من الجولة 14 من الدوري.

وعادل وسام أبو علي رقم لاعب الزمالك والاتحاد الأسبق، الفلسطيني مصطفى نجم الذي سجل 10 أهداف في موسم واحد كأكثر لاعب فلسطيني تسجيلاً للأهداف في موسم.

ومازال يتبقى للأهلي 10 مباريات بالنسخة الجارية من الدوري قد تشهد انفراد أبو علي بصدارة الهدافين الفلسطينيين بموسم واحد بالدوري المصري وتعزيز الصدارة.

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