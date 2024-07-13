للموسم الجديد.. إتفاق بين الرابطة والأندية على تغيير نظام الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أنه تم الاتفاق بين مسئولي رابطة الأندية المحترفة والأندية، خلال اتصالات ودية في الساعات الأخيرة، على تغيير نظام مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

والهدف من تغيير نظام مسابقة الدوري هو أن تعود البطولة مجددًا للانتهاء فى مواعيد جيدة يمكن من خلالها إرسال الأسماء المشاركة فى البطولات الإفريقية في موعدها، بجانب أيضًا إراحة اللاعبين والأندية من ضغط المباريات.

وأكد موقع "القاهرة 24" أن هناك اتفاقًا شبه تم بين مسؤولي الرابطة وبين الأندية، على أن يكون الموسم المقبل بنظام الدور الواحد، وهذا النظام هو الأقرب بشدة من أجل توفير عدد كبير من الأسابيع، ليكون استثنائي وينتهي في موعد مبكر، بمعنى أن يبدأ في شهر سبتمبر المقبل، وينتهي في يونيو عام 2025.

ويأتي هذا لـ توفير الوقت للمنتخب الوطني الذي سيكون لديه بطولة كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم، بجانب ارتباطات الأندية المصرية خاصة الأهلي المشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية التي ستقام لأول مرة بنظام جديد، وعدد من البطولات الأخرى.

وأفاد الموقع أنه بالفعل جهز عامر حسين المشرف على المسابقات أكثر من نظام لمسابقة الدوري، الأول هو بنظام الدور الواحد، والأخر بالنظام البلجيكي على أن يتأهل أول 10 فرق للمنافسة على اللقب، وباقي الفرق تتنافس على الهبوط، وذلك النظام سيوفر 9 مباريات عن النظام الحالي الذي يقام من دورين.