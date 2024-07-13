موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو ٢٠٢٤.. والقنوات الناقلة والمعلقون.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - تقام المباراة النهائية لبطولة يورو 2024، بين إسبانيا وإنجلترا، في العاشرة من مساء غد الأحد، على الملعب الأولمبي ببرلين.

ونجح المنتخب الإنجليزي، في الوصول إلى المباراة النهائية للنسخة للمرة الثانية على التوالي، بعد تأهله لنهائي يورو 2020، في مواجهة إيطاليا، والتي خسرها بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وتأهل منتخب إنجلترا، لنهائي يورو 2024، بعد فوزه المثير على نظيره منتخب هولندا، في نصف نهائي البطولة، بنتيجة 2 - 1، فعلى الرغم من تقدم المنتخب الهولندي عن طريق تشافي سيمونز في الدقيقة 7، نجح هاري كين في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن يخطف أولي واتكينز، هدف الفوز للأسود الثلاثة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.

وكان المنتخب الإسباني، قد نجح في الوصول إلى نهائي يورو 2024، بعد فوزه على نظيره الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، تقدم المنتخب الفرنسي بهدف عن طريق كولو مواني، قبل أن يدرك لامين يامال هدف التعادل للمنتخب الإسباني، قبل أن يسجل داني أولمو هدف فوز لا روخا بالمباراة.

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024

وجاء تشكيل إسبانيا المتوقع على النحو التالي

في حراسة المرمى: يوناي سيمون.

في خط الدفاع: مارك كوكوريلا - إيمريك لابورت - روبين لو نورماند - داني كارفخال.

في خط الوسط: داني أولمو - رودري - فابيان رويز.

في خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين يامال.

تشكيل إنجلترا المتوقع ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024

وجاء تشكيل إنجلترا المتوقع على النحو التالي

في حراسة المرمى: بيكفورد.

في خط الدفاع: لوك شاو - مارك جيهي - جون ستونز - كايل ووكر.

في خط الوسط: كوبي ماينو - ديكلان رايس - جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 هذا العام،

وتقوم قناة beIN Sports HD 1 Max بنقل أحداث مباراة إسبانيا ضد إنجلترا، ويقوم المعلق المخضرم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث المواجهة، بينما يقود مهمة التعليق على قناة beIN Sports HD 2 Max المعلق حسن العيدروس.