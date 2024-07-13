عمر عصر يكشف أزمة كبرى قبل مشاركته في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة بعض من المشاكل التي مر بها في الآونة الأخيرة قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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وقال عصر خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس» مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إنه متحمس لتمثيل منتخب مصر في بطولة انتظرها وتقام كل 4 سنوات، واستعدادنا متواضع لحدث مثل ذلك، وأشعر بالاندهاش مع اقتراب العد التنازلي لأولمبياد باريس".

وأوضح "كنت استعد للمشاركة في بطولة بمدينة بانكوك عاصمة تايلاند، وتأخرت طائرتي خلال تواجدي في مطار فرانكفورت بألمانيا وتواصلت مع المنظمين لإبلاغهم وفوجئت منهم أن اسمي ليس مدرجا في قائمة المشاركين في البطولة".

وأكمل "تواصلت مع الاتحاد المصري وعلمت بأن خطأ إداري تسبب في عدم إرسال اسمي للاتحاد الدولي للمشاركة في البطولة بالموعد المحدد. والمشاركة كانت مهمة قبل الأولمبياد وتعطني دفعة أكبر على مستوى الأداء والتصنيف".

وأضاف "أتوقع أن الخطأ غير مقصود لكنه غير مقبول، خصوصا أن تكرر أكثر من مرة، وآخرهم في تركيا، حيث كنت استعد مع دينا مشرف للمشاركة في منافسات زوجي المختلط، وبعد وصولنا تركيا علمنا أن اسمنا ليس موجودا في المسابقة".

وأردف "علمنا من مدير البطولة أن اسمنا غير مدرج بعدما شاهدنا نتدرب بحماس، وسبق أن تكرر الأمر مع أكثر من لاعب آخر وفي بطولات مصيرية، وإلى متى سنتعامل بشكل غير احترافي، (احنا بعيد وبنبعد)".

وشدد "المعسكرات مهمة جدا ونحاول مع مسؤولي الاتحاد تنظيم معسكرات خارجية لأن نتائجها إيجابية جدا، لأننا نواجه لاعبين أفضل منا أو في نفس مستوانا، وآخر معسكر أقيم كان قبل التأهل للأولمبياد بسنة، وحدثت بعض الأشياء التي أثرت على سير المعسكر مثل عدم حضور المدربين".

وواصل "أتعامل مع المنتخب الألماني بشكل يومي، ومشكلتنا الإدارة وليس قلة الموارد والأموال، وهل تحقق ذلك ستقل العقبات بشكل أكبر".

وتابع "قبل المشاركة في كأس العالم وهي ثاني أكبر بطولة بعد الأولمبياد، أجرينا اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد وأخبرتهم أن هناك اضطراب في التدريب وهو ناتج عن تغيير المدربين، وأخبرتهم أن من الأساسيات أن يتم تثبيت المدير الفني لأن لعبة تنس الطاولة فنية جدا، بعد هذا الاجتماع أحيانا المدرب لا يأتي أو يتواجد مدرب آخر وعانيت من مشكلة التوجيه أثناء اللعب".

واستدرك "أجريت أكثر من 10 اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد المصري لتنس الطاولة سواء الإداريين أو الفنيين، وكذلك مع مسؤولين أخرين، وخلال كأس العالم في ماكاو، المدرب أخبرني أنه لن يستطيع الوصول والتمست له العذر".

وأتم "باقي لاعبي المنتخبات الأخرى يكون معهم مدرب فني ومدرب بدني وممرن وأحيانا طبيب، في المقابل أكون بمفردي في معظم البطولات".