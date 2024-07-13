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تفاصيل عرض القادسية لضم أوباميانج.. وصحيفة فرنسية تكشف موقفه

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ياسر رشاد - القاهرة - ترغب إدارة نادي القادسية في التعاقد النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي  مارسيليا الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن نادي القادسية قدم عرضاً لأوباميانج لضمه لمدة عامين في المريكاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلي أن مارسيليا يدرس بيع عقد المهاجم الجابوني لخفيف الرواتب على النادي بالإضافة إلي ضم لاعبيبن جدد، في ظل رغبة أوباميانج في الرحيل عن النادي بعد قضاء موسم واحد مع الفريق.

وكانت إدارة نادي القادسية نجحت في ضم ناتشو فريانديز مدافع ومنتخب إسبانيا وذلك خلال الفترة الحالية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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