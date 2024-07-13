تفاصيل عرض القادسية لضم أوباميانج.. وصحيفة فرنسية تكشف موقفه

ياسر رشاد - القاهرة - ترغب إدارة نادي القادسية في التعاقد النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن نادي القادسية قدم عرضاً لأوباميانج لضمه لمدة عامين في المريكاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلي أن مارسيليا يدرس بيع عقد المهاجم الجابوني لخفيف الرواتب على النادي بالإضافة إلي ضم لاعبيبن جدد، في ظل رغبة أوباميانج في الرحيل عن النادي بعد قضاء موسم واحد مع الفريق.

وكانت إدارة نادي القادسية نجحت في ضم ناتشو فريانديز مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وذلك خلال الفترة الحالية.