إبراهيم عبدالجواد يُعلن عودته للظهور على أون سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عودته مرة أخري للظهور علي شاشة قنوات أون تايم سبورت، وذلك عقب غيابه في الأيام الأخيرة من الظهور بعد الحلقة المثيرة الثلاثاء الماضي التي هاجم فيها بعض المسؤولين.

ومن المنتظر أن يعود إبراهيم عبدالجواد للظهور علي الشاشة اليوم السبت، في الأستوديو التحليلي لمباراة البنك الأهلي وسموحة بالدوري، كما أعلن عبر حسابه الرسمي “فيسبوك”.

إبراهيم عبدالجواد

وكان إبراهيم عبدالجواد، قد أعلن غيابه لمدة أسبوع، عن برنامجه "الهدف"، الذي يذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكتب حينها، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "أعتذر لحضراتكم عن عدم الظهور هذا الأسبوع لظروف خاصة".

وبعدها كتب: "توضيحاً منعاً لأي اجتهادات هي إجازة وألقاكم".

وكان إبراهيم عبد الجواد أطلق تصريحات قوية في حلقة يوم الثلاثاء منتقدا أحمد دياب في أزمة الراحل أحمد رفعت قائلا:"إنت إزاي وعدت أحمد رفعت بحل مشكلته؟ هل أنت تملك تحقيق هذا الوعد، كنت هتخلصها إزاي وبإيه؟"