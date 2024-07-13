صدمة في مانشيستر بعد اقتراب فشل صفقة أمادو اونانا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق مانشيستر يونايتد الانجليزي صدمة قوية في سوق الانتقالات الصيفية الحالي بعدما بات نادي استون فيلا الانجليزي قريبا للغاية من ضم نجم وسط فريق ايفرتون ومنتخب بلجيكا امادو اونانا .

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ووفقا لصحيفة ذي اتلتيك الانجليزية فان نادي استون فيلا اتم الاتفاق مع نادي ايفرتون على كافة تفاصيل الصفقة التي ستتم مقابل 50 مليون جنية استرليني كما تم الاتفاق مع الدولي البلجيكي على كافة شروط التعاقد الشخصية الخاصة به لينهي استون فيلا احد احد الصفقات بالنسبة للفريق قبل خوض الموسم الجديد الذي سيشارك خلاله في دوري أبطال اوربا .

وكان اونانا محط انظار عدد من الاندية الاوربية منها نادي برشلونة الاسباني و بايرن ميونخ الالماني الا ان الاعب البلجيكي فضل الانتقال لاستون فيلا الذي يقوده المدير الفني الاسباني اوناي ايمري .

صفقة انتقال اونانا الى استون فيلا سيكون لها تأثير سلبي للغاية على صفقة انتقال مدافع ايفرتون جاريد براينتوايث الى مانشيستر يونايتد فبعد حصول ايفرتون الذي يعاني ماديا بشكل كبيرا بات ليس مضطرا لبيع مدافعه الدولي الى مانشيستر يونايتد او على اقل تقدير سيرفع من قيمة الصفقة الى ما يصل الى صفقتي هاري ماجواير عندما انتقل مانشيستر يونايتد او الكرواتي جافارديول عندما انتقل الى مانشيستر يونايتد وهو ما يعني تكبد مانشيستر يونايتد حوالي 100 مليون جنية استرليني لو اراد التعاقد مع براينتوايت بدلا من 70 مليون مثلما كان يطلب ايفرتون من قبل .