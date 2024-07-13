نهائي يورو 2024 ... تعرف على سجل مواجهات بين أنجلترا وأسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تقام في تمام العاشرة من مساء الاحد المباراة النهائية لبطولة يورو 2024 والتي ستجمع كل من منتخبي أسبانيا وانجلترا على أرض الملعب الاوليمبي بالعاصمة الالمانية برلين لتحديد صاحب اللقب الاوربي في السنوات الاربع القادمة .

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يدخل منتخب أسبانيا المباراة النهائية من اجل اللقب الرابع و الانفراد بالرقم القياسي لعدد الالقاب الاوربية بين كل المنتخبات الاوربية بينما يبحث منتخب انجلترا عن لقبه الاوربي الاول و لقبه الثاني على المستوى الدولي بعد اللقب اليتيم الذي حققه منتخب الاسود الثلاثة عام 1966 بالفوز بكأس العالم .

المنتخب الاسباني صعد للمباراة النهائية للبطولة الاوربية للمرة الخامة في تاريخه حيث سبق له الفوز في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة عام 1984 امام منتخب فرنسا في العاصمة الفرنسية باريس وعلى ملعب حديقة الامراء عندما سجل النجم الاسطوري لمنتخب فرنسا ميشيل بلاتيني و الجناح بيلون هدفي الفوز للمنتخب الفرنسي .

اما منتخب أنجلترا فقد تأهل مرة واحدة الى المباراة النهائية وكانت في النسخة السابقة عام 2021 على ملعبه ووسط جماهيره بملعب ويمبلي الشهير امام منتخب ايطاليا لكنه خسر بفارق ركلات الترجيح .

اما عن المواجهات المباشرة بين منتخبي أنجلترا وأسبانيا فقد سبق وتواجه المنتخبين في 27 مباراة ويملك منتخب انجلترا الاسبقية حيث فاز في 14 مباراة وفاز منتخب أسبانيا في 10 مباريات وتعادلا في ثلاث مباريات .

المواجهات بين المنتخبين في السنوات الاخيرة كانت قليلة جدا وتعد المباراة النهائية التي ستجمعهما مساء الاحد هي اول مباراة بين منتخبي أنجلترا وأسبانيا منذ ستة سنوات .

وفيما يلي نتائج المباريات العشر الاخيرة التي جمعت منتخبي انجلترا و أسبانيا في جميع المسابقات الدولية والمباريات الودية :

22 يونيو 1996 أنجلترا - أسبانيا : 0 / 0 الدور ربع النهائي ليورو 1996 وفوز انجلترا بركلات الترجيح

28 فبراير 2001 أنجلترا - أسبانيا : 3 / 0 مباراة دولية ودية

17 نوفمبر 2004 أسبانيا - أنجلترا : 1 / 0 مباراة دولية ودية

7 فبراير 2007 أنجلترا - أسبانيا : 0 / 1 مباراة دولية ودية

11 فبراير2009 أسبانيا - انجلترا : 2 / 0 مباراة دولية ودية

12 نوفمبر 2011 أنجلترا - أسبانيا : 1 / 0 مباراة دولية ودية

13 نوفمبر 2015 أسبانيا - انجلترا : 2 / 0 مباراة دولية ودية

15 نوفمبر 2016 انجلترا - أسبانيا : 2 / 2 مباراة دولية ودية

8 سبتمبر 2018 انجلترا - أسبانيا : 1 / 2 دوري الامم الاوربية

15 ـكتوبر 2018 أسبانيا - أنجلترا : 2 / 3 دوري الأمم الاوربية