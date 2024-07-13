قرار مفاجئ من كولر مع كهربا في الاهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على ضم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق إلى قائمة الأحمر لمباراة مودرن سبورت القادمة.

وكان كولر قد استبعد محمود كهربا من آخر أربع مباريات للنادي الاهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز آخرها مباراة بيراميدز التي لعبت أمس وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

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وكان كولر قد رفع قراره بخوض كهربا تدريباته منفردة لينضم اللاعب إلى التدريبات الجماعية قبل خمسة أيام، إلا أن قرار استبعاده في مباراة بيراميدز أمس كان بسبب عدم الجاهزية الفنية فقط.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره مودرن سبورت يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الفوز أمس على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ14 المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، حصدها من 24 مباراة.