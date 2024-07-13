الموعد والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن نهائي أمم أوروبا بين إنجلترا وإسبانيا

بدأ العد التنازلي لقمة أوروبا بين إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا التي تحتضنها ألمانيا منذ قرابة الشهر.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب برلين الأولمبي مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا في تمام العاشرة من مساء غدًا الأحد.

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وتأهل منتخب إنجلترا لنهائي كأس أمم أوروبا بعد فوزه على هولندا بهدفين لهدف في نصف النهائي، فيما تأهلت إسبانيا لنهائي كأس أمم أوروبا بالفوز على فرنسا بهدفين لهدف في نصف النهائي.

تشكيل إنجلترا المتوقع لمباراة إسبانيا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل إنجلترا المتوقع لمباراة إسبانيا كالتالي..

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، جويهي، تربيير.

خط الوسط: أرنولد، رايس، بيلينجهام.

خط الهجوم: ساكا، كين، فودين.

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني

فيما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا في مباراة إنجلترا كالتالي..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: كارفاخال، لابورت، ناتشو، كوكوريلا.

خط الوسط: أولمو، رودري، رويز.

خط الهجوم: لامين يامال، موراتا، ويليامز.