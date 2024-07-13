غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة بلدية المحلة بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك قبل مواجهة بلدية المحلة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك نظيره بلدية المحلة يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري.

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ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من عدة غيابات في الوقت الحالي، حيث يغيب عن الزمالك كل من أحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد لتواجدهم مع المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد باريس 2024.

كما يغيب عن نادي الزمالك كل من محمد عبد الشافي والونش وأحمد حمدي لإصابتهم بالرباط الصليبي، ويعاني شيكابالا والجزيري من إصابة عضلية في الفترة الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، حصدها الأبيض من 25 مباراة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق الأزرق من 28 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، حصدها الفريق من 24 مباراة.