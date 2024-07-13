وزير الرياضة يتحدث عن مستجدات التحقيق في وفاة أحمد رفعت.. وأزمة شهد سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث وزير الرياضة، أشرف صبحي، عن تطورات التحقيق فيما شابه وفاة لاعب المنتخب ومودرن سبورت أحمد رفعت.

وقال صبحي، خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت: "موضوع وفاة أحمد رفعت له بُعد إنساني وبعد متعلق بالدولة بالإضافة إلى بعد قانوني والجميع مشترك في هذا الموضوع وهو محل تحقيق لا يمكن التعقيب عليه".

وردّ بخصوص أزمة لاعبة الدراجات شهد سعيد، بقوله: "طلبنا من الاتحاد اتخاذ موقفًا قانونيًا وقت الأزمة، وتم إيقاف شهد سعيد وتغريمها ماليًا، وتم التواصل مع اللجنة الأولمبية، التي تقوم بالتحقيق في الأمر الآن".

وتشهد الساحة الرياضية حاليًا جدلاً واسعًا بعد استدعاء شهد عيسى لتمثيل مصر في أولمبياد باريس على الرغم من إيقافها لمدة عام من الاتحاد المصري للدراجات، بسبب تسببها في إصابة اللاعبة جنة عليوة، خلال سباق الجمهورية، في أبريل الماضي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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