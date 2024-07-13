ماذا ينتظر الأهلي والزمالك حال الامتناع عن لعب السوبر الإفريقي؟.. المادة 27 في لوائح الكاف تحسم الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة السوبر الإفريقية الأهلي والزمالك، بطلا أفريقيا والكونفدرالية على التوالي، في المملكة العربية السعودية، يوم 27 سبتمبر المقبل.

ومنذ إعلان القرار، تداولت أنباء تشير إلى أن مجلس إدارة الزمالك سيجتمع لحسم موقفه من خوض النهائي، ولكن نفى المتحدث الرسمي للأبيض، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، هذه الأنباء، وكتب: "هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق".

ولكن في جميع الأحوال إذا حاول أحد طرفي اللقاء (الأهلي أو الزمالك)، يضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مجموعة من اللوائح لحسم الأمر، وفي هذه الحالة، توقع عليه عقوبة مالية على الطرف المنسحب، بالإضافة إلى منعه من اللعب في أي مسابقة أفريقية، 3 نسخ.

وتنص النقطة 17 في البند الثامن من المادة رقم 27 (لوائح كأس السوبر) في لوائح الاتحاد الأفريقي، على: "الفريق الذي يتأهل للعب كأس السوبر لكنه يرفض المشاركة فيها لن يسمح له بالدفاع عن لقبه القاري ولن يسمح له باللعب في أي من مسابقات كاف للأندية لمدة ثلاث نسخ عندما يكون النادي مؤهلاً لذلك، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأقصى للغرامة التي يمكن أن يفرضها كاف على الاتحاد الوطني سيتم فرضها على الفريق المتخلف".

ويقام السوبر الأفريقي في عاصمة حامل لقب دوري أبطال أفريقيا (الأهلي)، إلا إذا كان هناك إذن صريح من اللجنة التنفيذية للكاف، التي يحق لها تحديد أرضية محايدة للمباراة، وفقا للعروض المقدمة، وجاء ذلك في البندين التاليين من المادة 27:

5. تقام هذه المسابقة من مباراة واحدة في عاصمة حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، باستثناء الحصول على إذن صريح من اللجنة التنفيذية.

6. تحتفظ اللجنة التنفيذية للكاف بحق تحديد أرضية محايدة لاستضافة مباراة كأس السوبر.

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