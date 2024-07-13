مدرب ليفربول أرني سلوت يكشف ما يريده من محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، أرني سلوت، بجاهزية محمد صلاح البدنية عقب عودته من فترة الإجازة.

وأوضح سلوت، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه اليوم السبت، أن ما يريده من صلاح هو أن يكون قدوة ومثل للاعبين.

وأضاف المدرب الهولندي:" لقد عاد صلاح من الإجازة بكل قوة وكان لائقًا بدنيًا ومن المهم أن يحافظ على لياقته البدنية".

وكان صلاح قد انتظم بتدريبات فريق ليفربول التحضيرية للموسم الجديد 2024/2025 يوم الأربعاء الماضي.

اقرأ أيضًا:

"بعد ثنائية أبو علي أمام بيراميدز".. جدول ترتيب هدافي الدوري 2023/2024

"هقول لحسين".. إمام عاشور يمازح رضا سليم أثناء تبادل القميص مع الشيبي (فيديو)