الزمالك يوضح موقفه من مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، حقيقة ما يتردد عن عقد مجلس إدارة القلعة البيضاء اجتماعًا؛ لحسم موقفهم من خوض السوبر الأفريقي.

وأوضح سالم، عبر تدوينة بصفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم السبت: "هذا الخبر غير صحيح علي الإطلاق".

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، يوم أمس الجمعة، عن توقيع اتفاقية مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي لاستضافة بطولة كأس السوبر الأفريقي 2024.

ويُشارك الأهلي في المباراة بصفته المتوّج بدوري أبطال أفريقيا، فيما يُشارك الزمالك بصفته بطلاً للكونفدرالية.

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