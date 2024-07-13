"حاول ضمه قبل 9 أعوام".. مبابي يقترب من شراء نادي بمساعدة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يسعى كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، للاستحواذ على نادي مالهيربي كان الفرنسي، الذي حاول التعاقد معه، عام 2013.

وذكرت صحيفة "French out Ouest-France"، أن مبابي في محادثات مع عائلته للاستحواذ على نادي مالهيربي كان، بعد انسحاب الشركة المالكة له، وتقود والدته فايزة العماري التفاوض للحصول على حصة الأغلبية.

وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات للاستحواذ على النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية، في مرحلة متقدمة وقريبة من النجاح.

وكان مبابي على وشك الانتقال إلى هذا النادي، قبل 9 أعوام بالتحديد عام 2013، ولكن فشلت الصفقة، بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، ليتجه اللاعب إلى موناكو.

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