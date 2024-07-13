"6 ستادات بمحافظات مختلفة".. كاف يُعلن اعتماد ملاعب الأندية المصرية بأبطال أفريقيا والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الملاعب التي اعتمدها للأندية المصرية لخوض مباريات الأدوار التمهيدية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأوضح الاتحاد الأفريقي، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن الملاعب هي: ستاد القاهرة الدولي، ستاد الدفاع الجوي، ستاد برج العرب، ستاد السويس، ملعب قناة السويس وستاد السلام.

ونوه (كاف) إلى أن قائمة هذه الملاعب تخص الدور التمهيدي الأول والثاني لمسابقات الأندية لموسم 2024-2025، ويمكن أن يتم تحديث هذه القائمة في وقت لاحق.

ويشارك فريقا الأهلي وبيراميدز النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية.

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