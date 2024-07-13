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سبب انسحاب المقاتلة المصرية إيمان بركة من نزال ضد السعودية هتان (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انسحبت المقاتلة المصرية إيمان بركة من نزالها ضد هتان السيف، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الأول من دوري المقاتلين المحترفين "PFL".

وكشف صحيفة الشرق الأوسط، سبب انسحاب إيمان، بعدما خاضت الجولتين الأولى والثانية، ثم قررت الانسحاب قبل انطلاق الجولة الثالثة، من النزال الذي أقيم على الصالات الخضراء في الرياض.

وذكرت الصحيفة، أن انسحاب إيمان بسبب تعرضها لإصابة في القدم، نتيجة اشتباكها مع هتان السيف، وطلبت من مدربها والجهاز الطبي إخبار الحكام بعدم قدرتها على استكمال النزال، ونقلت بعدها إلى المستشفى.

وبعد انسحاب إيمان، حققت هتان الانتصار الثاني على التوالي، عقب الفوز بالضربة القاضية على نديم فهيم، في مايو الماضي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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