تفاصيل العروض المقدمة لـ بن شرقي.. وموقفه من الانتقال لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رشيد شقيق ووكيل أعمال المغربي أشرف بن شرقي، نجم الزمالك والريان القطري السابق، عن تفاصيل العروض المقدمة إلى اللاعب، وموقفه من الانتقال إلى الأهلي.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن نادي الريان القطري، رحيل بن شرقي عن النادي رسميا، بعد موسم واحد قضاه مع الفريق.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال رشيد إن "أشرف لديه عروض كثيرة يتم مناقشتها حاليا، وبالنسبة إلى مفاوضات الزمالك لم نطلب الجانب المالي، وحتى الآن لم يُحسم موقف اللاعب، ولكن بن شرقي تربطه علاقة قوية مع النادي وجماهيره".

وعن حقيقة مفاوضات الأهلي وموقف بن شرقي من الانتقال إلى القلعة الحمراء، أكد وكيل أعمال اللاعب المغربي أن "بن شرقي لديه عروض من كل الدوريات ولا يمكنني الإفصاح عن تفاصيل حتى الانتهاء".

يشار إلى أن بن شرقي لعب في الزمالك، خلال الفترة من يوليو 2019 حتى أغسطس 2022، وخاض مع الفريق 109 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28، وحصد 6 بطولات، 2 الدوري المصري، 2 كأس مصر، السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصري.